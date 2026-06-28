Blokaderski skup u Kraljevu doživeo je potpuni debakl. Blokaderi nisu skupili ni pola trga u Kraljevu.

Kako se vidi i na snimcima iz drona, blokaderski skup je potpuno pukao!

Na studentsko-blokadersku skupu stigao je i "student" Velja Ilić.

Najveći deo blokadera koji su došli u Kraljevo odustao je od skupa i otišao u kafane, što se vidi i na snimcima sa lica mesta!

U kafanu je otišao i političar Vladan Đokić, čovek koji je uništio beogradski univerzitet i pretvorio fakultete u političke odbore za svoju stranku.

Na današnji skup blokadera, koji su najavljivalo kao "veliki", reagovala je i Ana Brnabić.

"Istina je. Sve se vidi na Vidovdan. Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve - 1.400 blokadera je tamo. Ili, kad to broji Arhiv javnih skupova, 240 hiljada. Ljudi sve videli, sve znaju. Poštuju i vole svog predsednika Aleksandra Vučiča. Poštuju i vole trud i borbu. Blokaderi prodavali mržnju, podele i mačku u džaku više od 18 meseci. I onda je Vidovdan pokazao sve. Ujedinjena Srbija! Srećan Vidovdan svima," navela je Brnabić.