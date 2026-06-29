Na 58. kilometru auto‑puta E‑75 kod Bačke Topole, u subotu oko osam časova ujutru, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je vozač turističkog autobusa „Man Lion“ lozničkih registarskih oznaka I. N. (47) izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u jarak. Povređeno je ukupno 12 putnika – petoro teško, a sedmoro lakše. Autobus je prevozio 17 državljana Srbije koji su se vraćali sa letovanja na ostrvu Hvar, a protiv vozača je pokrenuta istraga zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.

Vanredna linija na relaciji Loznica – Subotica krenula je u petak uveče sa Hvara, a udes se dogodio svega nekoliko desetina kilometara pre krajnjeg odredišta. Putnici su iza sebe imali stotine kilometara vožnje, a nesreća ih je zatekla u trenutku kada je većina spavala ili odmarala. Nakon izletanja sa kolovoza, na lice mesta su odmah upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasci i saobraćajna policija. Hitne službe su evakuisale putnike iz autobusa i transportovale ih do Opšte bolnice u Subotici, gde je obavljena kompletna dijagnostika.

Lekarske ekipe su na terenu obavile trijažu i pružile prvu pomoć najugroženijima, dok su vatrogasci izvlačili putnike iz oštećenog vozila. Policija je obezbedila mesto nesreće i započela uviđaj, a tehnički detalji i tačna brzina kretanja vozila biće utvrđeni tokom pretkrivičnog postupka.

Specijalističkim pregledima u subotičkoj bolnici teške telesne povrede konstatovane su kod petoro putnika. Najteže je prošla V. M. (54), koja je zbog ozbiljnosti povreda hitno prebačena na Institut za ortopediju Banjica u Beogradu. Na odeljenju hirurgije zadržane su H. V. T. (53) i M. M. (37), dok su J. P. (65) i J. K. (53) hospitalizovane na ortopediji zbog teških preloma ekstremiteta.

Lakše telesne povrede zadobilo je sedam putnika: R. T. (77), B. S. (51), V. S. (40), A. K. (57), S. M. (57), E. S. H. (53) i Z. S. (50). Svima njima je ukazana medicinska pomoć i sanirane su im povrede, nakon čega su otpušteni na kućno lečenje. Zvanični izveštaj bolnice i tužilaštva potvrdio je konačan bilans – petoro teško, sedmoro lakše povređenih.

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