Aleksa Tešin (21) iz Kikinde, preminuo je u Univezitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Uprkos naporima lekara da mu spasu život, Kikinđanin koji je nakon teške saobraćajne nezgode motociklom, 18. juna, odmah iz kikindske bolnice prebačen u ovu ustanovu preminuo je skoro nedelju dana kasnije od zadobijenih povreda.

Pad sa motora na delu puta između Kikinde i Bašaida kod sportskog aerodroma bio je fatalan. Aleksa je bio ponos svojih roditelja, omiljen u društvu. Jedno vreme trenirao je odbojku.

Aleksa Tešin biće na večni počinak ispraćen u subotu 27. juna, u 14 sati, na Mokrinskom groblju u Kikindi. Porodici, rodbini i prijateljima preminulog upućujemo iskreno saučešće.

Alo/Gradski online

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