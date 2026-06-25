Na Ibarskoj magistrali na deonici od Kraljeva do Raške na skretanju za Gokčanicu došlo je do teške saobrćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

- Izgleda da je došlo do direktnog silovitog sudara. Vozilo je smrskano završilo u kanalu pored puta,a teretnjak je prevrnut, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Trenutno nije poznato d ali ima teško povrerđenih ili nastradalih lica.

Na ovoj deonici puta stvorene su duačke kolona vozila, jer kamion je ostao poprečen na putu.

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