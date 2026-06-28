Na Ramskom jezeru danas se dogodila nesreća u kojoj je život izgubila jedna osoba.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal rama-prozor.info, u jezeru na Šćitu je došlo do utapanja, a reč je o muškoj osobi s područja Viteza, staroj 27 godina.

Odmah nakon dojave o nesreći, na mesto događaja upućena je hitna služba.

Više informacija biće poznato nakon završetka službenih radnji nadležnih organa.

Nezvanično, život je izgubio K.M. iz Hrasna kod Busovače, naselja koje se graniči s viteškom opštinom, a mladić je i zaposlen u Vitezu. U nesreći je učestvovao i njegov brat O.M., koji je spasen.

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