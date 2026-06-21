Građane Banjica danas je uznemirio prizor nepomičnog tela pronađenog na ulici, koje je prekriveno najlonom.

Na licu mesta nalaze se pripadnici policije koji obavljaju uviđaj i prikupljaju informacije kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. U ovom trenutku nema zvaničnih podataka o identitetu preminule osobe.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je do smrti došlo, niti da li postoje indikacije koje bi ukazivale na krivično delo.

Istraga je u toku, a više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnih rezultata nadležnih službi.

Alo/Informer