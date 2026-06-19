Anastasija Obradović (25) koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći u decembru 2025. godine u Novom Sadu, nakon čega je hitno primljena u Klinički centar Vojvodine u jedinicu intenzivne nege, preminula je posle višemesečne borbe za život, objavila je njena porodica na društvenim mrežama.

Anastasija je zadobila višestruke, životno ugrožavajuće povrede, uključujući teške povrede mozga (krvarenja i prelome lobanje), brojne prelome kostiju, povrede unutrašnjih organa, kao i respiratornu insuficijenciju i sepsu.

Podsetimo, 2. decembra 2025. u centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, oko 22 časa, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva automobila, taksi i BMW.

U udesu je povređeno pet osoba, među kojima i Anđela Obradović. Vrata taksi vozila su otpala, a na njima su se videli i tragovi krvi. Automobil marke BMW totalno je uništen, a hauba je bila zgužvana poput limenke.

Vatrogasci su morali da seku vozila kako bi izvukli povređene ljude. Kako su ispričali očevici za medije, sve se desilo u deliću sekunde.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - tvrdili su očevici.

Anastasija Obradović je tokom lečenja prošla kroz više operacija, uključujući neurohirurške i abdominalne zahvate, uz dugotrajno intenzivno lečenje i stalni nadzor.

Nakon stabilizacije, zbog teških neuroloških i fizičkih posledica, prebačena je na dalju specijalizovanu rehabilitaciju u kliniku u Švajcarskoj, gde se nalazila na intenzivnom programu neurorehabilitacije.

Za njen dalji oporavak se skupljala pomoć. Nažalost, ona je preminula posle šest meseci borbe za život.

BONUS VIDEO