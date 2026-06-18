Stravična tragedija dogodila se prekjuče u selu Petnica nedaleko od Čačka, kada je od posledica udara groma nastradao meštanin Predo G. (79). Nesrećni čovek se u trenutku grmljavine nalazio u dvorištu ispred kuće, pokušavajući da se skloni od iznenadnog pljuska koji je počeo nešto posle 19 časova, dok je njegova supruga bila u kući.

Kako za naš list svedoči Milan, komšija ovog bračnog para iz zaseoka Stevanovići, ništa nije ukazivalo na ovakav crni ishod jer klasične oluje zapravo nije ni bilo.

- Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u tom momentu bio ispred kuće, tačnije, krenuo je da se skloni od kiše, ali ga je munja stigla bukvalno ispred kućnog praga. Sve se odigralo u jednom jedinom minutu - priča potreseni komšija Milan.

Na mesto nesreće su u rekordnom roku stigli lekari Hitne pomoći i vatrogasci. Nažalost, povrede koje je starac zadobio od siline atmosferskog pražnjenja bile su fatalne.

- Preminuo je na putu do bolnice od posledica udara groma. Lekari su dali sve od sebe i pokušali da ga reanimiraju, ali, nažalost, bezuspešno. Njegovu ženu su lekari uspeli da povrate i ona se trenutno nalazi u čačanskoj bolnici - objašnjava meštanin sela Petnica.

Da je udar groma bio ekstremno jak, pokazuje i podatak da je istog trenutka planula kompletna elektroinstalacija na porodičnoj kući ovog bračnog para. Zahvaljujući munjevitoj i pribranoj reakciji vatrogasnih ekipa koje su brzo izašle na teren, vatra je odmah lokalizovana i sprečeno je da se požar proširi na ceo objekat.

Ova jeziva tragedija podsetila je javnost na još jedan crni slučaj koji se dogodio početkom ovog meseca, kada je Miloš R. (39) iz Beograda poginuo na teritoriji opštine Bosilegrad pod sličnim okolnostima. Nesreća se dogodila u utorak ujutru, oko 6 sati, na potezu između sela Izvor i Grujinci, tokom stravičnog nevremena koje je zahvatilo taj kraj.

Kako saznajemo, nastradali Beograđanin bio je strastveni lovac koji je u okolinu Bosilegrada došao namenski, budući da je zvanično otvorena lovačka sezona na srndaće na terenima tamošnjeg Lovačkog udruženja „Sokol“.

Meštani sela Izvor ispričali su za naš list da se sumnja da je Miloš neposredno pre udara groma pokušao da se fotografiše takozvanim selfi štapom, koji je privukao smrtonosnu munju koja ga je na mestu spržila. Iza nesrećnog muškarca ostalo je dvoje.

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