Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u jutarnjim časovima na auto-putu kod Kovilja ka Novom Sadu, a kada je automobil naleteo na kamion putarac i prikolicu za preusmeravanje saobraćaja u zoni radova.

Kako javljaju sada na društvenim mrežama, stenje učesnika ove teške saobraćajke još uvek nije poznato, a saobraćaj se u ovom delu auto-puta preusmerava.

Stvaraju se zastoji, pišu na jednoj Instagram stranici.

Sva vozila koja se kreću iz pravca Beograda ka Novom Sadu trenutno se na ovoj deonici preusmeravaju na isključenje za Kovilj, kako bi se rasteretio glavni putni pravac.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u udesu, kao ni o tome da li ima povređenih lica.

Svim vozačima koji planiraju put ka Novom Sadu savetuje se ogroman oprez, korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće, kao i strogo poštovanje uputstava saobraćajne policije koja se nalazi na licu mesta.

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