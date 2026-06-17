Ustajete ujutru sa glavoboljom i već nakon nekoliko minuta znate da dan neće početi dobro. Bol može biti tup, pulsirajući ili lokalizovan u slepoočnicama, a često se javlja odmah nakon buđenja.

Lako je pretpostaviti da su uzrok stres, kratko spavanje ili previše vremena ispred ekrana. Međutim, jutarnje glavobolje mogu imati mnogo složeniju pozadinu i ponekad ukazuju na zdravstvene probleme koje ne treba ignorisati.

1. Primarne glavobolje

Najčešći uzrok jutarnjeg bola spada u grupu tzv. primarnih glavobolja, gde bol nije posledica druge bolesti.

Tu spadaju:

migrena

tenziona glavobolja

klaster glavobolja

ređi poremećaji ritma spavanja

Migrena se često javlja ujutru zbog hormonalnih promena i aktivnosti nervnog sistema tokom noći.

Klaster glavobolja ima karakterističan ritam i često se javlja u isto vreme, neretko tokom noći ili rano ujutru, što se povezuje sa radom hipotalamusa.

Tenziona glavobolja nastaje usled stresa, napetosti mišića vrata, škrgutanja zubima ili lošeg položaja tokom spavanja.

Ređi oblik je hipnička (budilnik) glavobolja, koja se javlja isključivo tokom sna i budi osobu u isto vreme tokom noći.

2. Promene intrakranijalnog pritiska

Glavobolje ujutru mogu biti povezane i sa promenama pritiska u lobanji.

Tokom ležanja, intrakranijalni pritisak prirodno može blago da poraste. Kod osoba kod kojih je ovaj mehanizam narušen, bol je izraženiji nakon buđenja.

Postoji i suprotan slučaj – prenizak pritisak usled curenja cerebrospinalne tečnosti, gde se bol pojačava nakon ustajanja i tokom dana.

3. Visok krvni pritisak

Arterijska hipertenzija takođe može biti uzrok jutarnjih glavobolja, naročito kada su vrednosti izrazito povišene.

Karakteristično je da se bol javlja ujutru i postepeno smanjuje tokom dana. Kod nekih osoba problem nastaje zbog poremećenog noćnog pada pritiska, što dodatno opterećuje krvne sudove.

4. Apneja u snu

Opstruktivna apneja u snu jedan je od najčešćih uzroka jutarnjih glavobolja povezanih sa disanjem.

Ponavljani prekidi disanja tokom noći dovode do:

smanjenog nivoa kiseonika

povećanja ugljen-dioksida

poremećaja cirkulacije i pritiska

Rezultat je tup bol odmah nakon buđenja, često praćen umorom, suvim ustima i osećajem neispavanosti.

5. Psihički faktori

Stres, anksioznost i depresija imaju snažan uticaj na jutarnje glavobolje.

Kod osoba sa hroničnom napetošću češće se javljaju i migrene i tenzione glavobolje, a loš san dodatno pojačava osetljivost na bol.

6. Navike i supstance

Na jutarnje glavobolje mogu uticati i svakodnevne navike:

alkohol remeti san i izaziva dehidrataciju

kofein u prevelikim količinama ili naglo izbacivanje može izazvati bol

prekomerna upotreba analgetika može dovesti do „rebound“ glavobolja

Ono što radite uveče često se odrazi tek ujutru.

7. Ređi, ali ozbiljni uzroci

U retkim slučajevima, jutarnje glavobolje mogu biti povezane i sa ozbiljnijim stanjima, uključujući tumore mozga.

U tim situacijama bol je često praćen i drugim simptomima kao što su:

mučnina i povraćanje

smetnje vida

problemi sa ravnotežom

slabost ekstremiteta

Važno je naglasiti da većina jutarnjih glavobolja nema ovako ozbiljan uzrok, ali dugotrajni i učestali simptomi zahtevaju lekarski pregled.

Kada treba potražiti pomoć?

Ako se jutarnje glavobolje ponavljaju, pogoršavaju ili su praćene dodatnim simptomima, važno je obratiti se lekaru radi dalje dijagnostike.

Rano otkrivanje uzroka može značajno pomoći u lečenju i poboljšanju kvaliteta sna i života.