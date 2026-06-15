Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas tokom susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, u okviru samita grupe G7, u Evijanu da Francusku smatra velikom zemljom, a Makrona svojim posebnim prijateljem, ističući da su tokom godina uspešno sarađivali na brojnim pitanjima.

"Emanuel je moj poseban prijatelj. Imali smo fantastičan odnos i zajedno smo radili na mnogim dogovorima“, rekao je Tramp na početku bilateralnog sastanka.

On je, kako navodi Juronjuz, zahvalio Makronu na dosadašnjoj saradnji.

"Želim da Vam zahvalim na pomoći. Uvek ste bili od pomoći", dodao je američki predsednik.

Tramp se tokom govora osvrnuo i na borilačko veče organizacije UFC, održano u nedelju u Beloj kući u okviru obeležavanja 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

Govoreći o pobedi francuskog borca u teškoj kategoriji, Tramp je rekao da je prethodne noći pozvao Makrona kako bi mu čestitao.

"Pozvao sam vas kasno sinoć da vam čestitam jer je u teškoj kategoriji pobedio francuski borac. Ne znam, možda je to nekima važnije i od Svetskog prvenstva", rekao je Tramp kroz osmeh, na šta se Makron osmehnuo.

Američki predsednik je potom pohvalio i francuski nacionalni fudbalski tim.

"Imate dobar tim na Svetskom prvenstvu, veoma dobar tim. Ali imate i dobre borce. Vi ste velika zemlja i čast mi je što sam danas sa vama. Hvala vam mnogo", poručio je Tramp.