Geri Majkl Hajdnik ostao je upamćen kao jedan od najzloglasnijih serijskih ubica u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 1986. i 1987. godine u Filadelfiji oteo je šest žena koje je držao zatočene u podrumu svoje kuće, gde ih je danima zlostavljao i mučio. Dve njegove žrtve nisu preživele.

Hajdnik je rođen 1943. godine u saveznoj državi Ohajo. Detinjstvo su, prema kasnijim svedočenjima, obeležili porodični problemi i navodno nasilje u porodici. Iako je bio izuzetno inteligentan i ostvarivao dobre rezultate u školi, imao je ozbiljne poteškoće u komunikaciji sa vršnjacima. Kratko je služio vojsku, ali je otpušten nakon što su mu dijagnostikovani ozbiljni psihički poremećaji.

Posle vojne službe radio je kao medicinski tehničar, a godinama je povremeno boravio u psihijatrijskim ustanovama. Istovremeno je osnivao versku organizaciju i uspeo da stekne veliko bogatstvo ulažući novac na berzi. Ipak, iza privida uspešnog života krila se mračna strana njegove ličnosti.

Prve ozbiljne optužbe protiv njega pojavile su se još sedamdesetih godina, kada je osuđen zbog otmice i silovanja žene sa intelektualnim smetnjama. Nakon nekoliko godina provedenih u zatvoru i psihijatrijskim ustanovama pušten je na slobodu, da bi ubrzo ponovo bio prijavljivan zbog nasilja.

Krajem 1986. godine započeo je niz otmica žena koje je držao zatočene u podrumu svoje kuće u Filadelfiji. Slučaj je razotkriven tek kada je jedna od žrtava uspela da ga nagovori da je nakratko pusti iz kuće, nakon čega je odmah obavestila policiju. Prilikom pretresa kuće istražitelji su pronašli preostale zatočene žene i dokaze o teškim zločinima.

Na suđenju je odbrana pokušala da dokaže da je Hajdnik neuračunljiv, ali tužilaštvo je to osporilo, navodeći da je godinama donosio promišljene finansijske odluke i pažljivo planirao svoje postupke. Proglašen je krivim za ubistva, otmice, silovanja i druga teška krivična dela, nakon čega je osuđen na smrtnu kaznu.

Kazna je izvršena 6. jula 1999. godine smrtonosnom injekcijom u zatvoru u Pensilvaniji. Njegov slučaj ostao je jedan od najpoznatijih primera serijskih zločina u SAD, a smatra se da je upravo Hajdnik delimično poslužio kao inspiracija za lik serijskog ubice Bafalo Bila u romanu i filmu Kada jaganjci utihnu.

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