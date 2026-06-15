- Samo ako pogledate cenu nafte, cena nafte je sa 94,5 pala na 83,5 u jednom danu. To je ogromna razlika u ceni, i danas je 85, iako se ne varam, i danas proveravamo naše prihode koji će biti manji zbog manjih akciza, zbog svega drugog. Država živi od akciza, carina, poreza na dobit, dakle PDV-a, uvoznog i izvoznog, e sad, domaćeg, dakle kako to neki drugi kažu. Mi imamo ono što je za nas od presudnog značaja, to je da ako se tu uspostavi mir, ukoliko uspemo da završimo na neki način, jer još to nije završeno, nije ni blizu završenog, ovo sa molom, bez obzira na odluke naše vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Ruska Federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom Istoku, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju, strašno dobre vesti. Ja bih onda mogao da izađem sa nešto jačim paketom pred naše ljude, uz još veću stopu rasta i još brži napredak životnog standarda - rekao je Vučić.

- Toliko je to značajno. I još kad bi završili Rusi i Ukrajinci svoje ratovanje, to bi bilo neverovatan podstrek za izuzetno ubrzanje svih naših stopa, rast na svim nivoima. Ako se to desi, ljudi bi konačno mogli da bez preteranih briga planiraju budućnost u svojoj Srbiji i da budu uvereni da će da žive dobro i da će se razlike između najrazvijenijih evropskih i svetskih zemalja i nas drastičnom brzinom smanjivati. Gruzija napreduje, imali su strahovite stope rasta. Imali su jedne godine skoro 9 odsto rasta, imali su 7 odsto rasta, sada 6 ili 5 odsto. To su ogromne stope rasta koje u Evropi, u onom delu Evrope koji mi geografski poznajemo, prosto ne postoje. To su ogromne stope rasta. Vi vidite kako Gruzija napreduje, ali mi ćemo imati u Evropi najveću stopu rasta. Znate, živite tamo gde jeste, vezani ste za taj kontinent, ne možete previše da se razlikujete. Ali zamislite razliku između naših 3,2 i, ne znam, nemačkih 0,4. Samo hoću da vam kažem da su to ogromne, ogromne razlike - dodao je predsednik.