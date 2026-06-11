Rusija tvrdi da je zauzela strateški važno selo u Harkovskoj oblasti-

Ruske trupe su osvojile su Ohrimovku u Harkovskoj oblasti, koja je bila jedno od glavnih utvrđenih područja ukrajinskih oružanih snaga na severoistoku regiona, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat odlučnih dejstava jedinica grupe snaga "Sever", uspostavljena je kontrola nad selom Ohrimovka", navodi se u izveštaju, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Dodaje se da osvajanje ovog sela "značajno proširuje bezbednosnu zonu koju je stvorila vojska".

U izveštaju se navodi da su u protekla proteklih 24 sata, ukrajinske oružane snage su izgubile preko 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo HMMWV američke proizvodnje , pet vozila i dva poljska artiljerijska oruđa u na zoni operacija.

Kijev: Pogođena rafinerija nafte u Krasnodarskoj Pokrajini

Sa druge strane, prema podacima Ukrinforma, pogođena je rafinerija nafte Afipski u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji, objavio je na Telegramnu šef Centra za suprotstavljanje dezinformacijama (CBD) pri Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Andrij Kovalenko. "Rafinerija Afipski u Rusiji je pogođena, požar je izbio u njenim prostorijama. Niko više ne veruje tvrdnjama ruske propagande o krhotinama. Sami Rusi se rugaju kvalitetu ruskih sistema protivvazdušne odbrane", rekao je Kovalenko.

Eksplozije su se odjeknule Krimom, a lokalni Telegram kanali izvestili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva.

Ruske vlasti su takođe saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu, saopštio je "gubernator" Sevastopolja Mihail Razvožajev.

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