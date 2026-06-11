Stručnjaci upozoravaju da većina žena godinama nosi pogrešnu veličinu, a razlog je jedna veoma česta greška.

Prilikom kupovine najveća pažnja uglavnom se posvećuje veličini korpi, dok se obim grudnjaka često zanemaruje. Međutim, upravo traka koja ide oko tela obezbeđuje najveći deo potpore grudima. Kada nije pravilno odabrana, ni najlepši model neće pružiti udobnost niti će lepo stajati ispod odeće.

Nije važna samo veličina korpe

Mnoge žene prilikom kupovine prvo proveravaju slovo na etiketi, smatrajući da je ono najvažniji pokazatelj odgovarajuće veličine. Ipak, stručnjaci ističu da korpa sama po sebi ne znači mnogo ukoliko obim nije odgovarajući.

Ako je traka oko tela previše široka, grudnjak će se tokom dana podizati na leđima, pomeraće se i neće pružati potrebnu stabilnost. Tada naramenice preuzimaju gotovo svu težinu, zbog čega se usecaju u ramena i izazivaju nelagodnost.

Kod pravilno izabranog grudnjaka najveći deo potpore dolazi upravo od trake oko tela, dok naramenice imaju pomoćnu ulogu i služe samo da dodatno stabilizuju model.

Jedan detalj otkriva da li ste izabrali pogrešnu veličinu

Prilikom isprobavanja važno je obratiti pažnju na zadnji deo grudnjaka. Ako se traka na leđima podiže ka gore, obim je najverovatnije prevelik. Sa druge strane, ukoliko vas steže, useca se u kožu ili otežava disanje, verovatno je premali.

Idealan grudnjak treba da bude dovoljno čvrst da pruža oslonac, ali istovremeno dovoljno udoban da ga tokom dana gotovo i ne osećate.

Pravilo koje mnoge žene ne znaju

Još jedna česta greška odnosi se na kopčanje novog grudnjaka. Stručnjaci savetuju da novi model treba da vam odgovara kada ga zakopčate na najširu kopču.

Razlog je jednostavan – materijal se vremenom prirodno rasteže. Kada do toga dođe, moći ćete postepeno da koristite uža kopčanja i tako produžite vek trajanja grudnjaka bez gubitka potpore.

Pravilno odabrana veličina ne utiče samo na udobnost već i na izgled garderobe, držanje tela i zdravlje leđa. Zato sledeći put, pre nego što pogledate oznaku korpe, obratite pažnju na obim – upravo tu se najčešće krije odgovor na pitanje zašto vam grudnjak nikada ne stoji kako treba.