Predsednik Vučić kaže da sve velike zemlje danas imaju ogroman problem, i da se suočavaju sa ogromnim ulaganjima u infrastrukturu.

- I Nemci sada spremaju najveće ulaganje u svoju infrastrukturu, zato što ni tamo decenijama nije obnavljano. Kod nas će ovo što sada radimo ostati zabeleženo, ovo su radovi od suštinskog i strateškog značaja za čitavo Pomoravlje - kazao je Vučić.

Rekao je da je ključno da obilaznica bude završena do petlje Gornji Milanovac.

- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih 5 kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - naglasio je predsednik.



