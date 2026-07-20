"Nalazimo se ovde, između Velike Plane i Svilajnca. Tu je neophodan most da se uradi. Radio ga je još kralj Aleksandar pre 104 godine, od 1922. do 1924. godine. Od 1968. godine, kada je prvi put upućen zahtev da se most promeni, navedeno da je nebezbedan i da ne može da se koristi za saobraćaj. I od 1968. godine, pre 58 godina nije urađen", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ističe da je mnogo uloženo svuda, i da se vidi da su putevi mnogo bolji.

- Na auto-putu i brzim saobraćajnicama nema rupa. Ali ja sam dobio spisak od 50 rupa u Kragujevcu, imam i slike. Uradite, bre, to ljudi, nikakvog smisla nema. Dobio sam to na "Ko si bre ti", i pozivam ljude da šalju što više. Moraju da se rešavaju problemi - kazao je on.