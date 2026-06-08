Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je napad na novinara Frankfurtskih vesti Zorana Vicelarevića koji se dogodio na tribini inicijative ProGlas u Frankfurtu u trenutku kada je iz publike postavljao pitanje i zatražilo od organizatora skupa izvinjenje zbog takvog postupka.

Vicelarević je za UNS rekao da je došao da isprati događaj i postavi pitanja koja interesuju ljude u dijaspori.

"Kada sam se javio da postavim pitanje, sa bine je odmah počelo negodovanje, rečima 'ne možeš da postaviš pitanje, imamo mi ko će da pita'. Istakao sam da sam se prvi javio i da bi trebalo poštovati red. Dali su mi mikrofon i rekli da postavim jedno pitanje i da ne držim govor", dodao je on.

Prema njegovim rečima, postavio pitanje je bilo o programu te građanske inicijative i zašto bi trebalo glasati za njih.

"U jednom trenutku me je čovek koji je sedeo u publici povukao s leđa i udario. Potom su me udaljili iz sale i gurali kroz hodnik. Čovek koji me je udario je kroz hodnik vikao na mene govoreći 'znam ja tebe, znam ko si ti'", tvrdi Vicelarević.

UNS još istakao da su napadi i zastrašivanja novinara neprihvatljivi i da ograničavaju pravo javnosti da bude informisana.