Sloba Vasić je navodno napustio porodični dom nakon što je njegova supruga Jelena Vasić dobila dokaze da ju je, kako se ističe, varao.

Kako prenose domaći mediji, Vasić je pokupio svoje stvari i napustio porodični stan u kojem su ostale njegova žena i ćerka.

Vasić i njegova žena su navodno imali žustru svađu, nakon koje je odlučio da ode.

- Sloba je juče otišao iz kuće nakon svađe sa Lelom - rekao je izvor, pa nastavio:

- Ona je danas dobila ove prepiske Slobe i nepoznate devojke, koju je pozivao u njegov stan na Karaburmi, a koji nije njihov porodicni dom. Izašao je iz stana jer su se dogovorili da je tako najbolje, jer više ne ide. Neke stvari ne mogu da se poprave, on se vratio alkoholu ponovo - tvrdio je izvor.

"Malena, hoćeš kod mene, za koliko si tu?"

Samo dan nakon šuškanja da se pevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene ekipa našeg portala došla je do skandaloznih prepiski za koje naš izvor tvrdi da su nastale 30. juna i 1. jula.

Glavni akter dopisivanja sa devojkom čiji je identitet poznat redakciji Alo, upravo je oženjeni Vasić, a ono što je šokantno jeste da samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike dr Laza Lazarević devojku zove u svoj stan na druženje. Kako se dodatno vidi na fotografijama ekrana koje su došle do našeg portala, u pitanju se zvanični Instagram profil pevača (⁠slobavasic_official⁠) sa verifikacionom plavom kvačicom.

Komunikacija otkriva uporno dozivanje i dogovaranje susreta, a pevač započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala.

Nakon što poruke ostaju neodgovorene, pevač je poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač direktno pita sagovornicu: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Posebnu pažnju privlači detalj sa skrinšotova gde se vidi obaveštenje da je uključena opcija "disappearing messages”, odnosno nestajuće poruke, što su mnogi protumačili kao pokušaj sakrivanja tragova ove afere.

Povodom ovih poruka, ali i navoda da se pevač razvodi, kontaktirali smo Slobu Vasića, ali odgovor nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.

Alo/Telegraf

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