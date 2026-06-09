Evropska komisija predložila je novu odredbu u okviru predstojećeg 21. paketa sankcija protiv Rusije, kojom bi svim osobama koje su od početka sukoba služile u Oružanim snagama Ruske Federacije bio zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije.

Predlog je 9. juna predstavila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a cilj Brisela je da novi paket sankcija bude zvanično usvojen do 15. jula, pre isteka roka za obnovu ograničenja cena ruske nafte.

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Kako je istakla Fon der Lajen, Evropska unija prvi put razmatra ovako radikalnu meru.

- Predlažemo po prvi put zabranu ulaska u Evropsku uniju za svakoga ko je služio u Oružanim snagama Rusije od početka rata - poručila je predsednica Evropske komisije.

Prema njenim rečima, Evropa želi da ostane zatvorena za sve koji su na bilo koji način učestvovali u ruskoj vojnoj operaciji protiv Ukrajine.

Ukoliko predlog dobije podršku država članica, svim ruskim vojnicima i učesnicima rata biće praktično onemogućen ulazak na teritoriju Evropske unije.

Novi paket sankcija predstavlja nastavak politike ekonomskog i političkog pritiska na Moskvu, a očekuje se da će konačna odluka biti doneta tokom jula.

Ukrajinska pravda