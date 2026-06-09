Službenici nikšićke granične policije, su po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapsili crnogorskog državljanina E. M. (58) i državljanina Srbije M. A. (66), zbog sumnje da su krijumčarili sedam migranata iz Bangladeša.

Kako navode, službenici granične policije su sinoć, prilikom vršenja nadzora u očekivanim rejonima prelaska državne granice i njihovog daljeg tranzita kroz Crnu Goru prema zemljama Evropske unije, oko 22.30 časova u mestu Miruše, u blizini granične linije sa Bosnom i Hercegovinom, kontrolisali dva taksi vozila.

-Kontrolom dva putnička motorna vozila kojima su upravljali E. M. i M. A. utvrđeno je da se u vozilima nalazi sedam lica, državljana Bangladeša, koja nisu posedovala identifikaciona dokumenta niti potvrde o zahtevu za međunarodnu zaštitu na teritoriji Crne Gore. Nakon prikupljenih obaveštenja od ovih lica, te sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se E. M. i M. A. liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te da se uz krivičnu prijavu sprovedu na dalju nadležnost tužilaštvu- navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, od E. M. i M. A. su, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, privremeno oduzeta lična dokumenta, vozila, kao i novčana sredstva koja su uzeta za prevoz gore navedenih lica, državljana Bangladeša.

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