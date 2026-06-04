Naučnici dolazak flamingosa smatraju pokazateljem poboljšanja stanja lokalnog ekosistema i uspeha projekata obnove močvara.

Ove bledoružičaste ptice, poznate na italijanskom kao „fenikoteri“, dolaze u Veneciju u rekordnom broju poslednjih godina, dok ekološki projekti za obnavljanje oštećenih močvara doprinose proširenju njihovog prirodnog staništa i mogućnosti gnežđenja u laguni.

Flamingosi, koji se najčešće gnezde u Španiji i Francuskoj, počeli su da se pojavljuju u Venecijanskoj laguni početkom 2000-ih, uglavnom u ribolovnim zonama i plićacima u udaljenijim delovima lagune, dok su retko viđani u samom istorijskom centru Venecije, koji posećuju turisti iz celog sveta.

Ekolozi ističu da je njihov dolazak, u vreme širenja areala evropskih flaminga, znak poboljšanja zdravlja lagune i njenog pogodnog okruženja za ishranu.

Prošle godine, broj flamingosa koji su zimovali u Veneciji dostigao je rekord od skoro 24.000 jedinki, što je oko 8.000 više nego godinu dana ranije.

Stručnjaci navode da takvi podaci pozicioniraju Venecijansku lagunu kao jedno od najvažnijih zimovališta ove vrste.



Ornitolog Alesandro Sartori redovno, jednom nedeljno, obilazi lagunu čamcem u potrazi za znacima gnežđenja, što bi ukazivalo na stabilnu, samoodrživu koloniju. Međutim, za sada nema novih dokaza nakon dva neuspešna pokušaja gnežđenja 2008. i 2013. godine, kada su oluje i ekstremni vremenski uslovi doveli do uginuća dela populacije.

Preko 90 odsto ptica zabeleženih u prošlogodišnjem popisu nalazi se u severnom delu lagune, koji obiluje prirodnim slanim močvarama.

Flamingose privlače i tradicionalna ribolovna područja, koja predstavljaju poluprirodne močvare bogate hranom, ali istovremeno mogu dovesti do sukoba sa ljudskim aktivnostima.

Projekat obnove slanih močvara u izolovanijem južnom delu lagune iza istorijskog centra i industrijske luke otvara mogućnost daljeg povećanja broja flaminga i u tom području, obezbeđujući novo stanište u regionu gde je erozija močvara posebno izražena.

Ornitolog Sartori smatra da zahvaljujući restauraciji sve više flamingosa boravi u južnim delovima lagune, gde se njihov broj povećao u poslednje tri godine sa samo nekoliko jedinki na nekoliko stotina u određenim periodima.

„Cilj je da, kao i u drugim delovima Mediterana, ovde pronađu mesta gde mogu da se gnezde“, rekao je Sartori.

Prisustvo flaminga u laguni dodatno naglašava značaj venecijanskog ekosistema i otvara novu perspektivu za posetu gradu, ne samo kroz njegovu istorijsku i umetničku vrednost, već i kroz njegov ekološki značaj, piše Euronews.