Stara Pazova - Vozač kamiona jedne firme iz Čeneja, preminuo je nakon teške saobraćajne nezgode na autoputu kod Stare Pazove.

Prema informacijama sa lica mesta, on je od nazad udario u kamion jedne kompanije iz Beočina, a kamion je prevozio boce sa Metanom, nakon udara došlo je do curenja metana pa je postojala velika opasnost od eksplozije - prenose mediji.

Nesrećni vozač, ostao je zarobljen u smrskanoj kabini kamiona. Brzom reakcijom vatrogasaca, sprečeno je dalje curenje gasa i katastrofalna eksplozija. Uviđaj na licu mesta i dalje traje.

