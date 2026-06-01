Maloletnik koji je kao 13-godišnjak ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji, biće saslušan 26. juna u Višem sudu u Nišu na suđenju svojim roditeljima M. M. i M. M. On će se u sudnicu uključiti putem video-linka, jer se od ubistva nalazi u zdravstvenoj ustanovi, a pitanja će moći da mu postavljaju sudije, tužilaštvo, odbrana, punomoćnici oštećenih i sami oštećeni.

Na današnjem suđenju saslušana su tri svedoka, od kojih su neki iz škole i pojedini roditelji, rekao je za Tanjug punomoćnik oštećenih Saša Knežević.

On je naveo da se odužilo saslušanje svedoka i dodao da su tek na polovini, kada je reč o svedocima.

Sud je naložio da se uradi neuropsihijatrijsko veštačenje optuženih. Ovo suđenje je inače zatvoreno za javnost. Na suđenju u februaru optuženi su kratko negirali krivicu, ali nisu iznosili odbrane. M. M. i M. M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Dečak iz Niške Banje je 5. oktobra 2023. godine svog druga Andreja Simića na smrt izbo nožem. On nije krivično odgovoran, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.