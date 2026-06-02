Crnogorski državljanin Mili Bajramović, navodni ubica škaljarskog klana, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno, traži ga i Crna Gora, pa se postavlja pitanje gde će završiti.

Bajramovića Austrija potražuje zbog ubistva Vladimira Roganovića i ranjavanja S. V. 2018. godine u Beču.

Mili je uhapšen 11. maja u Riminiju, nakon duge prismotre praznog stana u jednoj zgradi, koji je godinama bio prazan, ali je istražiteljima bilo sumnjivo što je imao neuobičajeno visoku potrošnju električne energije. Presudan trenutak dogodio se kada je Bajramović tokom opservacije nakratko provirio kroz zavesu i otkrio svoje prisustvo.

Tada je italijanska policija opkolila stambeni kompleks i izvela akciju hapšenja.

Bajramović nije pružao otpor prilikom upada specijalnih jedinica. U stanu su pronađeni mobilni telefoni, hladno oružje, teleskopska palica i više falsifikovanih dokumenata.

Iz Uprave policije je saopšteno da je u Italiji uhapšen Mili Bajramović (33), državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela ubistvo. On se potražuje u Crnoj Gori i Austriji.

Austrijske vlasti odmah su dostavile Italiji potrebnu dokumentaciju za izručenje.

Istovremeno, Crna Gora ga potražuje zbog sumnje da je umešan u ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom.

Italijanske pravosudne institucije sada će odlučiti kojoj državi će Bajramović prvo biti izručen.

Crnogorska policija navela je da njegovo hapšenje predstavlja značajan uspeh međunarodne policijske saradnje.

Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja deluje kako na nacionalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, kazali su ranije iz Uprave policije Crne Gore.

Kako su pojasnili, lišenju slobode prethodila je višegodišnja razmena operativnih informacija i saznanja između evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage - FAST Crne Gore, Austrije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

- Za ovim licem je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela - stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, on je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije formirane od strane sada pokojnog Krsta Vujića, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića - navode iz UP.