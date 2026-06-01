U beogradskom naselju Kaluđerica večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedno dete zadobilo lakše telesne povrede.

Do nezgode je došlo oko 20.15 časova na Smederevskom putu, a učestvovali su automobil i autobus gradskog prevoza na liniji 309.

Prema prvim informacijama, jedno dete iz autobusa zadobilo je lakše telesne povrede i ukazana mu je pomoć na licu mesta.

Koliko je udarac bio snažan svedoči velika šteta na automobilu kom je prednja strana potpuno uništena, a srča je svuda po putu.

