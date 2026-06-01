Crnogorska Skupština je na večerašnjoj sednici usvojila predloge Zakona o statusu potomaka Dinastije Petrović Njegoš, čije su predložene izmene prošle godine izazvale buru u javnosti.

Iz teksta Zakona ipak neće biti izbrisana reč „nasilna“, pa tako novi predlog izmena Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koji je PES uputio u proceduru, potvrđuje da parlamentarna većina stoji iza formulacije da je Crna Gora 1918. bila žrtva nasilne aneksije. Time se Srbija označava kao okupatorska država – politička poruka koja udara direktno na trećinu građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi.

Glasalo je 45 poslanika, 40 je bilo za, tri su bila protiv, dok su dva poslanika bila uzdržana.

Demokratska narodna partija je jedina bila protiv, dok je Socijalistička narodna partija bila uzdržana. Poslanici Pokreta Evropa sad, Demokratske Crne Gore, Nove srpske demokratije, Bošnjačke strane, kao i poslanik Hrvatske Građane inicijative i Forca su podržali ovaj Zakon.

Podsetimo, predstavnici SNP-a su povukli amandman da se briše ili izmeni ovaj član.

Naime, SNP je ranije predala amandman da se desilo ujedinjenje, a ne nasilna aneksija. Amandman nije dobio podršku na odborima i zbog toga je povučen.

Lider DNP, Milan Knežević je u oštroj polemici upozorio da je zakon antisrpski i da ga neće glasati:“Kroz ove izmene i dopune samo se dodatno osnažava i potvrđuje gde se Srbija označava kao okupatorska država, zlokrvna zemlja kako ju je nazvao Milo Đukanović, i gde Srbi, kojih ima 33 odsto po poslednjem popisu, bivaju još jednom označeni kao antidržavni elementi i neprijatelji.”

On je podsetio na žrtve srpskog naroda u Kolubari, na Cersku bitku, albansku golgotu i Plavu grobnicu, naglašavajući da Crna Gora jedina na svetu svoj nestanak iz 1916. slavi kao slobodu, a oslobođenje iz 1918. proglašava okupacijom od strane bratske Srbije.

Knežević je podsetio i da su potomci Petrovića u Kraljevini SHS dobili današnjih 100 miliona eura, kupovali vile na Azurnoj obali i vozili Bugatije, pa ironično zaključio:

- Eto kakva je bila ta mrska i okupatorska Srbija, koja je u Skupštini Kraljevine SHS dodelila današnjih 100 miliona eura potomcima dinastije Petrović.

Njegova poruka je jasna: Crna Gora i Srbija su jedna familija, a ozakonjivanje termina okupacije je udar na istorijsko bratstvo.

- Srbi, dignite glavu gore i nemojte da trpite ova poniženja koja nam iz dana u dan priređuju kao da smo Kurdi. Ovo je naša država, mi smo je stvarali - poručio je on.

