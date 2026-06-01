Predsednik je pozvao na nacionalno ujedinjenje:

"To je moja najvažnija poruka za sve građane!"

"Neće skoro biti kraja rata između Rusije i Ukrajine, neće skoro biti kraja sukobu Amerike i Irana, biće još mnogo problema u svetu i zato moramo pažljivo i na najbolji način upravljamo tim srpskim brodom i da ga uvedemo u mirnu luku", rekao je Vučić.

"Važno je samo da svi razumemo i shvatimo da su i oni koji misle drugačije od nas ljudi", dodao je on.

"Ja znam da ljudi nisu po prirodi takvi da mrze. Ljudi su onakvi kakve smo mogli da ih vidimo ispred i unutar Hrama Svetog Save", zaključio je predsednik Republike Srbije.