Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao blokadersku listu, pa se dotakao siležije Zlatka Kokanovića.

"Neću da upadnem u zamku da kažem kako su mladi ljudi podložni mamnipulaciji. Najviše zameram profesorima, naravno, ne svima, većina profesora časno obavlja svoje funkcije. I zameram političarima koji su iskoristili decu samo da bi se dočepali fotelje. Kod nas će na listi da bude 20 studenata, a kod njih neće da bude nijedan", rekao je Vučić.

"Na njihovoj će da bude isluženi političari, čak i nesposobni. Ako vi meni kažete šta će Kokanović da radi na sedmom ili petom mestu te liste, a projektovan je da bude na sedmom. Ljudi, Kokanović je sramota Loznice, on je sramota Zapadne Srbije. On je samo znao da treba da brani ovu Violu fon Kramon, pa da sekirom ide na Srbe i da preti: "Ne dam Violu, ne dam Kosovo". Ide po televizijama i samo psuje, viče... Da li je to budućnost Srbije?! Jeste li ozbiljni? Da bude premijer, predsednik Skupštine ili neki ministar? Molim vas! Jeste li ozbiljni?! Ili Jovo Bakić?!", pitao je predsednik Vučić.