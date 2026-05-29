Iako maj i jun donose najlepše i najsočnije plodove na pijace širom Srbije, samo jedna pokvarena jagoda može biti signal da je ugroženo zdravlje potrošača. Pitanje koje muči mnoge glasi: da li zbog jednog trulog ploda treba baciti celu kutiju?

Zašto se jagode tako brzo kvare?

Jagode su neizostavan deo letnje trpeze, bilo da se jedu sveže ili kao dodatak poslasticama, kolačima i palačinkama. Međutim, ovo sezonsko voće ima jednu ozbiljnu manu — izuzetno brzo se kvari. Većina građana primenjuje istu naviku: kada u pakovanju primete plesan, jednostavno bace taj jedan plod, dok ostatak operu i pojedu. Stručnjaci upozoravaju da je ovo velika greška koja može imati ozbiljne posledice po organizam.

Nevidljive spore i opasni mikotoksini

Problem sa plesni leži u tome što se ona razvija mnogo brže nego što ljudsko oko može da primeti. Čak i ako je samo jedna jagoda vidno zahvaćena truljenjem, spore plesni su se najverovatnije već proširile na celo pakovanje i kontaminirale plodove koji izgledaju savršeno zdravo.

Najveći rizik predstavljaju mikotoksini — štetne materije koje plesan proizvodi. Konzumiranje kontaminiranog voća može izazvati stomačne tegobe i mučninu, ozbiljne alergijske reakcije i dugoročne toksične efekte na organizam.

Pošto su jagode mekane i pune vode, deluju kao sunđer — plesan raste unutar ploda, pa spoljašnji izgled može lako da zavara čak i iskusnog kupca.

Stručnjaci jednoglasni: bacite celu kutiju

Zbog specifične strukture ovog voća, mikrobiolozi i lekari su složni u svom zaključku: ako se u pakovanju pojavi makar i jedna pokvarena jagoda, najsigurnije je baciti celo pakovanje.

Ovaj apel posebno se odnosi na osetljive grupe stanovništva. Deca, starije osobe i hronični bolesnici sa oslabljenim imunitetom imaju znatno burnije reakcije na mikotoksine. Zbog toga se savetuje detaljan pregled svakog pakovanja pre kupovine.

Kako pravilno čuvati jagode da duže traju?

Da biste smanjili rizik od brzog kvarenja, stručnjaci savetuju da jagode ne perete pre čuvanja u frižideru, jer vlaga ubrzava razvoj plesni. Čuvajte ih u pakovanju sa rupicama koje omogućavaju cirkulaciju vazduha i konzumirajte ih što pre nakon kupovine — idealno u roku od dva do tri dana. Uvek pregledajte svaku jagodu posebno pre konzumiranja i uklonite sve plodove sa vidljivim tragovima plesni ili omekšanim mestima.