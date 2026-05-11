U Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je uhapšeni S. K. (43) iz tog grada koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost čime je ostvario dobit više od 340.000.000,00 dinara.

Stavljeno mu je na teret da je u periodu od 1. 1. 2023. godine do 31. 3. 2025. godine obavljajući neregistrovanu delatnost vršio prodaju razne mešovite robe, koju je posredstvom brze pošte slao kupcima, na koji način je ostvario promet u iznosu od većem od 340.000.000,00 dinara i time izbegao plaćanje poreza na dohodak građana na druge prihode i poreza na dodatu vrednost, saopšteno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu.

U prisustvu branioca izneo je odbranu.

Kako je navedeno, zbog mogućeg uticaja na nesaslušane svedoke i postojanja okolnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, javni tužilac stavio je predlog za određivanje pritvora.

Doneta je i naredba o sprovođenju istrage, jer je za krivična dela koja se okrivljenom stavljaju na teret zakonom propisana kazna zatvora u trajanju od 3 do 10 godina i novčana kazna.

Tokom istrage javni tužilac će ispitati svedoke i odrediti neophodna veštačenja.