Ugostiteljski objekat „Vinoteka“ u Braničevskoj ulici na Vračaru jutros je ponovo bio meta brutalnog napada. Nepoznati počinioci su rano jutros najpre kamenom razbili staklo na lokalu, a zatim unutra ubacili zapaljenu bombu – Molotovljev koktel.

Ovo je treći napad na isti lokal u samo nekoliko dana, što ukazuje da je poznati vračarski objekat pod kontinuiranim udarom vandala. Uprkos incidentu, menadžment i osoblje „Vinoteke“ nastavili su sa radom. Dok gosti piju jutarnju kafu, radnici saniraju štetu i uklanjaju tragove napada, odlučni da ne dozvole prekid poslovanja.

Serija napada eskalirala je u poslednjih nekoliko dana. Jutros je razbijeno staklo kamenom i ubačen Molotovljev koktel, dok je pre dva dana napadač razbio izlog, polio lokal zapaljivom tečnošću i ubacio zapaljenu papirnu buktinju. Katastrofu je tada sprečio čuvar koji je naišao na piromana, pa se vatra ugasila pre nego što je zahvatila inventar.

Nemir među stanarima dodatno izaziva činjenica da ovo nisu izolovani incidenti. „Vinoteka“ je bila na meti i u februaru, kada je na lokal bačena eksplozivna naprava. Istraga tog slučaja još traje.

Policija i inspektori su jutros ponovo na terenu, vrši se uviđaj i izuzimaju se snimci sa nadzornih kamera. S obzirom na učestale napade, istraga je podignuta na najviši nivo kako bi se počinioci i eventualni nalogodavci što pre priveli pravdi.

