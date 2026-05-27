Muškarac Z. A. (46) teško je povređen i trenutno se nalazi u komi nakon što je brutalno pretučen i upucan u selu na Pešterskoj visoravni, nadomak Sjenice.

Prema saznanjima, policija intenzivno traga za osumnjičenim Š. E. (23), koji je nakon krvavog pira pobegao sa lica mesta.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, pozadina ovog brutalnog sukoba su neraščišćeni odnosi oko zemljišta. Naime, i žrtva i napadač su kobnog dana čuvali stada ovaca na Pešteru.

- Prve informacije ukazuju na to da su se žrtva i napadač posvađali oko parcela. Oni čuvaju stado ovaca, a u jednom trenutku su ovce prešle na tuđu stranu, nakon čega je izbio žestok sukob koji je prerastao u pokušaj ubistva - otkriva izvor blizak istrazi.

Sukob je brzo eskalirao u stravično nasilje. Napadač Š. E. je, prema nezvaničnim saznanjima, najpre potegao vatreno oružje i pogodio Z. A. u predelu natkolenice.

Međutim, tu se nije zaustavio. Dok je ranjeni čovek ležao, napadač ga je, kako se sumnja, brutalno pretukao motkom u glavu, nanevši mu povrede opasne po život.

Povređeni Z. A. je zbog težine povreda i kritičnog stanja hitno transportovan u Klinički centar u Kragujevcu.

Prema najnovijim saznanjima, lekari ga pripremaju za hitnu operaciju, a prognoze su neizvesne.

Pripadnici novopazarske policije pokrenuli su opsežnu potragu za dvadesettrogodišnjim Š. E. koji je u bekstvu. Detaljnim pregledom i pretragom nepristupačnog terena, locirani su prvi ključni dokazi.

Policajci su uspeli da pretraže lokalnu močvaru, gde je napadač očigledno pokušao da sakrije tragove. Na licu mesta su pronađeni mobilni telefon osumnjičenog, kao i oružje kojim je, kako se sumnja, izvršen napad.

Policija i dalje intenzivno traga za Š. E., a na terenu su jake snage bezbednosti.



