Piše: Suzana Božinović

Kako nezvanično saznajemo, u Zaječaru je uhapšen muškarac, meštanin, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Prema informacijama koje je za Alo! ispričao izvor, zločinu je prethodila svađa:

- Dvojica prijatelja su sinoć bila u kući jednog od njih u Zaječaru. Obojica su meštani. Počeli su da se prepiru, a zatim da se svađaju. Sve je kulminiralo kada je jedan od njih oštrim predmetom ubo drugog čoveka u nogu. Povređeni je zadobio tešku telesnu povredu. Lekari su ga odmah transportovali u Niš, ali nažalost, jutros rano je preminuo - rekao je izvor za Alo!

Kako nezvanično saznajemo, ubijeni muškarac je preminuo u kolima hitne pomoći, na samom ulasku u Niš, odmah nakon što su prošli selo Malča. Lekari navode:

- Pacijent je dovezen sa probodnom ranom na nozi, pri čemu je probodena glavna arterija. Odmah smo pokušali da zaustavimo jako krvarenje u operacionoj sali u Zaječaru, ali kada smo videli povredu, u sekundi je doneta odluka da ga hitno transportujemo za Niš - saznajemo.

Prema rečima sagovornika, oštar predmet kojim je uboden najverovatnije je bajonet.

