Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe branilaca Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je u tom sudu.

Sa druge strane, Apelacioni sud je uvažavanjem žalbe branioca Dejanovog oca Radoslava Dragijevića ukinuo rešenje o potvrđivanju optužnice koje se odnosi na njega i taj deo vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Optužnicom koja je podignuta nakon dopune istrage Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće, i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Potvrđivanje optužnice znači da će uskoro biti zakazan datum suđenja.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom Polju kod Bora najpre automobilom JKP „Vodovod“, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno. Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Početkom ovog meseca, 6. maja, nesrećna devojčica bi proslavila četvrti rođendan, a tog dana se njen otac Miloš Ilić oglasio za medije.

- Da, danas je Dankin rođendan. Četiri godinice... Trebalo je... Veoma nam je teško. Svaki dan je težak, sve nam je teže i teže. Ne znam šta da vam kažem - jedva je izgovorio očajni otac.

Roditelji su u nekoliko navrata spominjali da veruju da je devojčica i dalje živa uprkos podignutoj optužnici protiv okrivljenih.

On je nedavno upitan da li i dalje veruje da može pronaći svoje dete živo, a on je rekao da više nije siguran.

- Ne znam šta da kažem na to pitanje. Više ni sam ne znam. Sad ide ovo suđenje. Neizvesnost nas ubi - kaže Ilić.