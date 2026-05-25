Kako se saznaje, u saobraćajnoj nesreći su učestvovali automobil i motor, a drugi motor je bio parkiran na licu mesta, te je on od jačine udarca oboren.

Kako pričaju očevici, povređeni leže na trotoaru. Oko njih se okupio veliki broj građana.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil marke "opel korsa" skretao u Vlajkovićevu ulicu iz Svetogorske i kako se sumnja, najverovatnije oduzeo prvenstvo prolaza motociklisti koji se kretao Svetogorskom.

Za sada su tri osobe povređene. Žena i muškarac koji leže na zemlji su u svesnom stanju. Treća osoba, muškarac, ima oguljotine na leđima.

