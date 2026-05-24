Dan nakon burnih scena i sukoba koji su izbili posle skupa blokadera u Beogradu, iz Novog Sada stigla je potpuno drugačija slika. Na keju pored Dunava okupilo se oko 300 mladih koji su želeli da pošalju poruku jedinstva, mira i podrške Srbiji.

Mladi su, kako se navodi, svojim telima ispisali "Ipak Srbija pobeđuje"

Snimak je objavio poral 24sedam.

Prethodne večeri centrom Beograda odjekivale detonacije, sirene i sukobi sa policijom.

Podsetimo, nakon završetka skupa na Slaviji došlo je do sukoba dela demonstranata sa policijom, bacanja kamenica, pirotehnike i demoliranja inventara u centru grada, zbog čega je intervenisala policija, a više osoba je privedeno.