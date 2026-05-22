Federalna uprava policije uhapsila je danas muškarca koji je pretio ubistvima više desetina osoba u Kantonu Sarajevo.

Kako saznaje portal "Avaz", on je prilikom ispitivanja rekao da mu dolaze "neki glasovi u glavu, da ih čuje i dok spava, pa da bi zbog toga ubijao ljude".

Takođe, rekao je i da, iz istih razloga, ima samoubilačke misli.

- Federalna uprava policije primila je 21.05.2026. saznanja o osobi čiji su postupci izazvali osećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja građana na način da je navedena osoba iznosila pretnje ubistvima više desetina osoba, njihovom mestu i načinu izvršenja u Kantonu Sarajevo.

Policijski službenici Federalne uprave policije su postupajući po navedenim saznanjima, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu identifikovali i uhapsili K. H. (41) iz Sarajeva i izvršen je pretres objekta koje navedeno lice koristi, kojom prilikom su izuzeti predmeti koji će biti korišteni u dokazivanju krivičnog dela.

Osumnjičeno lice je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - naveli su ranije iz FUP-a.

Alo/Dnevni avaz

BONUS VIDEO