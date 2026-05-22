Prva tri američka lovca F-35 koje je naručila Poljska, sletela su danas u tu zemlju, u 32. bazu taktičke avijacije u Lasku, prenose poljski mediji.

Zvanična ceremonija njihovog dočeka planirana je za 12. jun, prenosi sajt poljskog javnog servisa TVP.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da se u narednim nedeljama očekuje dolazak još 11 aviona, tako da će do kraja godine Poljska imati 14 lovaca F-35.

Poljska je 2020. godine potpisala ugovor vredan 4,6 milijardi dolara za kupovinu 32 američka F-35 aviona, koji će biti isporučeni do 2030.godine, a piloti su već prošli obuku u SAD, navodi TVP.

(Tanjug)