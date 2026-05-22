Džonson je tokom višedecenijske vojne karijere prošao niz komandnih i međunarodnih dužnosti u američkoj vojsci, navodi portal.

Karijeru u marincima započeo je 1980. godine kao komandir voda i čete, a kasnije je služio i na Kubi, gdje je bio komandir jedinice za kopnenu odbranu u bazi Gvantanamo bej.

Džonson je bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, a učestvovao je i u operacijama "Pustinjski štit" i "Pustinjska oluja" tokom Zalivskog rata.

Učestvovao je i u operacijama u Iraku u okviru operacije "Iračka sloboda", kao i u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Liban.

Nakon penzionisanja 2010. godine, Džonson je osnovao konsultantsku kompaniju koja sarađuje s partnerima širom sveta, a bio je aktivan i u privatnom sektoru koji se bavi taktičkom opremom.

SAD je bez ambasadora u BiH od odlaska Majkla Marfija u februaru 2025, a nakon toga su imenovana dva otpravnika poslova.