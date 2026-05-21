Njena iskrena i provokativna izjava za kratko vreme izazvala je lavinu komentara širom regiona.

"Moj muž uopšte nije bio svestan..."

Govoreći o tome zašto danas ima toliko razvoda, žena je iznela stav koji je mnoge ostavio bez teksta.

„Muškarci ne bi smeli da se žene pre 37. godine. Neka se dobro ižive i izduvaju“, rekla je pred kamerama.

Dodala je i da ni žene, po njenom mišljenju, ne bi trebalo da stupaju u brak pre tridesete godine.

Kada ju je novinarka pitala zašto baš 37 godina, odgovorila je kroz smeh:

„Moj muž uopšte nije bio svestan da sa 35 godina ima dvoje dece.“

"Zato što sam ja sve vodila"

Na dodatno pitanje šta tačno misli pod tim, žena je kratko odgovorila:

„Zato što sam ja sve vodila.“

Upravo taj deo intervjua izazvao je najviše reakcija na internetu.

Mnogi su tvrdili da veliki broj muškaraca ni danas dovoljno ne učestvuje u porodičnim obavezama i vaspitanju dece.

"Dvoje istih ne mogu zajedno"

U komentarima su se nizala različita mišljenja o braku, vaspitanju i odnosima između muškaraca i žena.

Neki smatraju da problem nastaje još u roditeljskom domu i da roditelji često odgajaju muškarce koji nisu spremni za zajednički život i deljenje obaveza.

Drugi tvrde da današnje generacije jednostavno više ne žele da „trpe po svaku cenu“, zbog čega brakovi češće pucaju.

Internet potpuno podeljen

Dok su jedni podržali njene stavove i tvrdili da je „rekla surovu istinu“, drugi smatraju da godine nemaju veze sa uspešnim brakom.

Pojedini su podsetili da su se nekada ljudi venčavali mnogo mlađi i ostajali zajedno decenijama.

Ipak, neki korisnici dodali su da dug brak ne znači automatski i srećan brak, već da mnogi ostaju zajedno zbog dece, navike ili finansijske sigurnosti.

Snimak iz Zagreba postao viralan

Video iz emisije veoma brzo se proširio društvenim mrežama, a korisnici ne prestaju da raspravljaju da li je Zagrepčanka potpuno u pravu ili je ipak otišla predaleko.