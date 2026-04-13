Porodica poznate influenserke, Ešli Dženej, oglasila se nakon njene iznenadne smrti tokom putovanja u Tanzaniji, potvrdivši da je policijska istraga u toku i da blisko sarađuju sa nadležnim organima kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Ešli Dženej (31), pronađena je bez svesti prošlog meseca u hotelskoj sobi, tri dana nakon veridbe, a tokom boravka u luksuznoj vili "Zuri Zanzibar", gde je letovala sa verenikom Džoom Mekanom.

Par, koji se verio tokom odmora, boravio je u ovom rizortu, kada je Ešli navodno naglo pozlilo, nakon čega je hitno prebačena u obližnju bolnicu.

Vlasti do sada nisu objavile zvaničan uzrok smrti, dok porodica ističe da "traži pravdu".

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, porodica je navela da aktivno učestvuje u istrazi.

- U jednom trenutku slavila je ljubav i život na način koji je bio svojstven Ešli, a već u sledećem više je nije bilo - navodi se u saopštenju porodice.

- Brojna neodgovorena pitanja i udaljenost od kuće učinili su ovu tragediju još težom za našu porodicu. Ešli je bila voljena, vedra i puna života, sa velikim planovima pred sobom. Naša porodica je potpuno slomljena.

Osim toga, dodali su i da su zahvalni na podršci koju dobijaju u ovom teškom periodu:

- Zahvalni smo na molitvama i saosećanju koje primamo dok se suočavamo sa ovim nezamislivim gubitkom. Molimo da se sve informacije koje ne dolaze direktno od naše porodice tretiraju kao neproverene.

Influenserka, koju je na Instagramu pratilo više od 71.000 ljudi, bila je poznata po sadržaju o načinu života, modi i ličnim iskustvima.

Zabrinutost zbog nedostatka zvaničnih informacija izrazila je i njena prijateljica Savana Brit, koja je na društvenim mrežama istakla:

- Smatram veoma zabrinjavajućim to što je američka državljanka preminula u inostranstvu pre nekoliko dana, a pre moje objave ništa nije saopšteno ni od strane Stejt departmenta, ni vlade Tanzanije, niti lokalnih medija.

Policija je saopštila da je fokus istrage na "jasnoći i proverljivim informacijama", apelujući na javnost da ne širi neproverene tvrdnje.

Do sada nisu objavljeni zvanični rezultati obdukcije niti toksikoloških analiza.

Ešli, koja je živela u Majamiju, stekla je veliku popularnost na Instagramu promovišući filozofiju takozvanog "lagodnog života", zasnovanu na pozitivnosti.

Tačna lokacija na kojoj je pronađena i dalje je predmet oprečnih informacija - pojedini izvori tvrde da je bila u hotelskoj sobi, dok drugi navode da je pronađena izvan objekta.

BONUS VIDEO:

