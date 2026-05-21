Glavni pretres za teško ubistvo Branke P. (40) za koje se tereti Slobodan T. (60) iz Novog Sada koji je bio zakazan za juče u novosadskom Višem sudu odložen je za 29. maj, saznaje „Dnevnik”.

On će se tada naći pred sudijom jer je optužen da je 22. aprila prošle godine, u Ulici Vojvođanska 3, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na novosadskoj Grbavici, nožem naneo više ubodnih rana vanbračnoj supruzi zbog čega se nalazi u pritvoru koji mu je poslednji put produžen do 17. jula.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koji su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

Kako saznajemo, u ovoj porodici nije bilo prijave nasilja, a oni koji su ih poznavali kažu da su delovali skladno.

- Niko ne može da poveruju da je mogao da digne ruku na Branku, a posebno da pred detetom uradi ovako nešto - rekla nam je njihova komšinica posle tragedije. Prema rečima žitelja zgrade kojoj je Branka P. živela, ona je bila veoma prijatna žena, ali i požrtvovana majka.

- Viđala sam je sa devojčicom ujutru dok je odvodila u vrtić. Bila je brižna majka, tako mila i draga, uvek bi se lepo javila. Ponekad, popodne, sretala sam ih zajedno. Njih dvoje peške, a malecka sa rolerima, trotinetom ili biciklom - kaže naša sagovornica.

- Strašno je to što se desilo, ugašen je jedan mlad život, a dete je ostalo bez majke - sa suzama u očima kaže komšinica ubijene žene.

Odmah nakon tragedije koja je potresla građane Novog Sada, u slučaj je uključen Centar za socijalni rad kako bi se odlučilo kome će dodeliti starateljstvo nad detetom, a kako „Dnevnik” nezvanično saznaje, brigu su preuzeli bliži srodnici.



