Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, istražnij sudija šibenskog Županijskog suda odredio je sinoć istražni zatvor u trajanju od mesec dana, i to po tri tačke: zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da će ponoviti delo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi - ometati istragu.

Osumnjičeni je prethodno ispitan u Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku, gde je doveden pod jakim merama obezbeđenja i u pratnji specijalne policije naoružane dugim cevima. Prema nezvaničnim informacijama Indexa, Aleksić je tokom dvosatnog ispitivanja u Državnom tužilaštvu priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje.

Navodno je odgovarao na sva pitanja, a pominjalo se i da ubijeni Luka Milovac nije bio osoba koju je planirao da usmrti.

Došlo je i do promene u odbrani, jer je advokat koji mu je dodeljen po službenoj dužnosti iz nepoznatih razloga odustao od slučaja, pa mu je sud dodelio novu advokaticu.

Nije imao propisanu terapiju iako mu je bila određena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja

Aleksić se sada nalazi u šibenskom zatvoru, gde je već proveo najmanje šest godina. Iz pravosudnih izvora saznaje se da ga za to vreme niko nije posetio.

Zanimljivo je da nije imao propisanu nikakvu terapiju iako mu je uz kaznu za ubistvo 22-godišnje devojke 1994. godine bila određena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Bio u samici, samo mali broj ljudi smeo da kontaktira s njim

Aleksić je tokom celog boravka u šibenskom zatvoru bio u samici, a sam je odlazio i u šetnje. Samo nekoliko pravosudnih policajaca smelo je da kontaktira s njim, dok sa drugim osuđenicima nije komunicirao.

Ranije je objavljeno da je izazvao čak 31 incident u zatvorima u kojima je boravio, a u Lepoglavi je čak fizički nasrnuo na jednog zatvorenika.

Podsetimo, Aleksić se sumnjiči da je 16. maja, oko 23 sata, na terasi svoje kuće, ubio maturanta Luku dečaka koji je došao da mu dostavi hranu koju je Aleksić prethodno naručio.

Nakon jezivog zločina, Aleksić se dao u bekstvo, a policijska potraga za njim trajala je gotovo 30 sati.

On je uhvaćen u noći između nedelje i ponedeljka, nedaleko od svoje kuće.

