Nesvakidašnja krađa se dogodila na području Tarčina, u opštini Hadžići, kada je nepoznata osoba ukrala autobus.

Osumnjičeni je u jutarnjim satima primećen na benzinskoj pumpi u Jablanici, a delovao je sumnjivo pripadnicima policije.

Policija MUP HNK ga je zaustavila, a muškarac im je rekao da je vozač autobusa. Službenici su kontaktirali Operativni centar MUP KS, gde je utvrđeno da je autobus ukraden nekoliko sati ranije u Tarčinu, i to sa stajališta.

- Oko četiri sata, dežurnoj službi Hadžići javio se dežurni MUP HNK i prijavio da su policijski službenici PS Jablanica u mestu Jablanica, na benzinskoj pumpi, zaustavili i kontrolisali motorno vozilo - autobus, vlasništvo firme "Centrotrans", kojim je upravljao M. K. iz Hadžića. On je otuđio pomenuti autobus dana 19.05.2026, u jutarnjim satima, koji je bio parkiran u mestu Tarčin, opština Hadžići - istakla je Mersiha Novalić, portparol MUP KS.

Muškarac se sumnjiči da je počinio krivično delo iz člana 286 KZ FBiH. Uhapšen je od strane policijskih službenika PS Jablanica.

- Dežurni tužilac Kantona Sarajevo je naložio da policijski službenici PS Jablanica preduzmu mere i radnje u okviru svojih nadležnosti, radi dokumentovanja pomenutog krivičnog dela i izvrše uviđajne radnje, kako bi se autobus vratio vlasniku. Policijski službenici OKP iz Hadžića ispitali su osumnjičenog u vezi sa okolnostima krivičnog dela - rekla je Novalić.

