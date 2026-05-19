Na društvenoj mreži X objavljena je informacija o osobi koju mediji, koji danonoćno promovišu blokadersku propagandu, predstavljaju kao „studenta“.

Reč je o Tari Blagojević, zaposlenoj osobi koja ima 35 godina i koja je osnovne studije završila još 2014. godine, dok trenutno formalno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka.

- A u "Utisku" studenti?! Da vidimo! Tara Blagojević, ima 35 godina (verovatno upisala kada i Lazović), ZAPOSLENA je, a samo formalno "studira" master na FPN. Fakultet je završila davne 2014.,tako bar piše na njenom profilu na Linkedin. Koliko još ima ovakbih "studenata" - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Zaista, javnost se sada s pravom pita – ko su zapravo plenumaši koje blokaderski "megafoni" uporno žele da predstave kao „studente“?

Podestimo, blokaderska "studentkinja" Tara Blagojević, rekla je u "Utisku nedelje" da ukoliko blokaderi pobede, Srbija neće više sarađivati sa Rusijom i Kinom.

- Dakle, mi nismo dobili podršku, primera radi, od Kine i Rusije jer su to nekakvi autoritarni režimi, što već govori samo po sebi u kakvom mi društvu želimo da živimo - izjavila je blokaderka sa FPN, Tara Blagojević.

Ni "s" od studenata na blokaderskoj listi

Mesecima glasila koja služe kao megafon blokaderske propagande na sva zvona reklamiraju takozvanu „studentsku listu“, pokušavajući da javnosti prodaju priču kako iza svega stoje studenti. Međutim, istina je definitivno izašla na videlo.

U Utisku nedelje, na direktno pitanje Olje Bećković da li je definitivno da na toj takozvanoj „studentskoj listi“ neće biti studenata, plenumaši su bez okolišanja priznali:

– Da na studentskoj listi neće biti studenata.

Narod je mesecima slušao priče o "studentskoj borbi“, "studentskoj listi“, a sada i sami organizatori priznaju da na takozvanoj studentoj listi nema ni "s" od studenata, ali ima brutalna blokaderska manipulacija upakovana u takozvani "studentski" omot.

Svakako, ovo je školski primer obmane javnosti, još jedan propagandni trik blokadera i njihovih medija. Međutim, cela blokaderska propaganda se ruši kada se postavi ono najprostije pitanje: Ako je "studentska lista" — pa gde su vam studenti?

BONUS VIDEO