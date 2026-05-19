Milica Jokanović, koja godinama nastupa kao tragačica u „Poteri”, među najuspešnijim je takmičarima koji su se ikada okušali u srpskim kvizovima.

Nazivaju je "princezom od znanja", a ona priznaje da edukaciji nema kraja.

Iako voli da pobeđuje, nije joj problem da protivniku koji je nadigra pruži ruku i čestita.

Porodica Jokanović je devet godina živela i radila u Zenici, gde je Milica započela osnovnu školu. Zbog rata su kasnije izbegli u Beograd.

U jednom intervjuu, Milica je ispričala kako su tada u Zenici izgubili samo svoje knjige , kojih su imali mnogo. Kao devojčica, obećala je sebi da će ih jednog dana sakupiti još više.

Na društvenim mrežama ponovo su popularne njene slike, uključujući skrinšotove iz brojnih kvizova u kojima je učestvovala i pobeđivala, kao i privatne fotografije s letovanja na kojima se može videti kako Milica izgleda kada nije ispred kamera.

