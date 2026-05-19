Na sedam fakulteta Beogradskog univerziteta skaču cene školarina. Poskupljenje su najavili Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Tako će pojedine školarine, koje premašuju i 300.000 dinara, biti veće. Poskupljenja će biti u sedam od 31 fakulteta.

Ovim potezom obelodanjeno je kako "rektor" brine o studentima i njihovim interesima.

Naime, da podsetimo, država je ta koja je krajem oktobra počila povrat 50 odsto školarina studentima, na osnovu izmena Zakona o visokom obrazovanju.

Država je dakle na sebe preuzela veliki teret za dobrobit mladih, a onda su oni, posle godinu dana nerada i blokada - uvećali te iste školarine.

Sad će država još više da plaća!