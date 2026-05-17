Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor svim odumnjičenima koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja na Senjaku 12. maja, osim Danki V. kojoj je određen kućni pritvor.

Naredbom o sporovođenju istrage S. V. (48) i M. S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

D. V. (42) tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici V. M. (46), B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

N.L. (50) i V. Š. (21) terete se za krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se V. Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

D. S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Devetoro osumnjičenih su juče, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštvu Beogradu, saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

V. M. saslušan je dan ranije i tom prilikom izneo svoju odbranu, nakon čega mu je na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.