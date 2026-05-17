Stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević izjavio je danas da je Srbija u pregovorima sa kompanijom MOL o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije javno definisala svoje stavove i uslove, kako bi potencijalni sledeći kupac bio upoznat sa minimumom koji traži naša država.

"To sa MOL je više dogovor oko toga šta bi bilo kad bi bilo, ukoliko se to desi, da oni postanu vlasnik. I tu nema 'crvene i necrvene linije'. Ako se ne desi onda ništa. Onda je to samo definisanje nekih naših stavova javno, da se zna za svakog drugog kupca koji bude došao šta je nekakav minimum koji mi tražimo od nekog kupca", rekao je Vasiljević za Tanjug.

Dodao je i da se Srbija nalazi u pat poziciji po pitanju rešenja vlasničke strukture NIS jer, kako kaže, odluka ne zavisi samo od Srbije, već i od odnosa Rusije, Mađarske, SAD i Evropske unije.

Na pitanje da prokomentariše ponudi biznismena Ranka Mimovića o kupovini ruskog udela u NIS, rekao je da je ta ponuda interesantna zbog cene.

"Ponuda nije ozbiljna, ali je interesantna zbog cene. Ispaljuje se cena od dve milijarde, da bi se malo testiralo i videlo da li bi to možda moglo da prođe. Pa onda, ukoliko dođe do ovog preuzimanja, da Srbija izađe sa 'okej, ovo je fer ponuda'", dodao je Vasiljević.

Naveo je i da je Srbija spremila 1,4 milijardu evra, a da bi po potrebi, kako kaže, Amerikanci mogli da dodaju ostatak.

"Daće Amerikanci ostatak, nema problema, uzeće oni neki kredit", dodaje Vasiljević.

(Tanjug)